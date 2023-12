Champions League, Newcastle-Milan a Makkelie: rossoneri sempre sconfitti con l’arbitro olandese

Saranno due olandesi a dirigere i match di Milan e Lazio in Champions League. Danny Makkelie è il direttore di gara scelto dalla Uefa per arbitrare mercoledì sera al St.James’ Park il match decisivo fra Newcastle e rossoneri nell’ultima giornata della fase a gironi. Non positivi i precedenti del fischietto olandese con gli uomini di Pioli, battuti due volte su due e sempre contro squadre inglesi: 2-1 per mano del Liverpool nella Champions 2021-22 a San Siro e 3-0 col Chelsea a Londra nella passata edizione. In generale Makkelie vanta con le formazioni italiane 5 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte. Per Atletico Madrid-Lazio, in programma sempre mercoledì alle 21, è stato designato un altro olandese, Serdar Gozubuyuk. Sotto la sua direzione le italiane hanno raccolto 7 vittorie su 10 gare.