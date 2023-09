Juventus, la lettera di Bonucci ai tifosi: “E’ tempo dei saluti, sognavo un finale diverso”

Leonardo Bonucci ha dedicato una lettera ai tifosi della Juventus, pubblicandola sul proprio profilo Instagram: “Sono Leonardo Bonucci e da 19 anni faccio il calciatore professionista. In questo lungo tempo di impegno e dedizione, so di essere stato una persona divisiva è per questo che tutto l’amore che ho ricevuto si è sempre mescolato a molto altro. Schiaffi e carezze. Oggi, fedele a me stesso, vi guardo negli occhi, tifosi e giudici, perché una storia così merita rispetto”, scrive il difensore.

Poi prosegue: “È un tempo di saluti sofferti quello per decidere, a malincuore, che si è arrivati davvero, in fondo. Grazie a Voi per la forza degli abbracci ma anche per tutte le critiche che mi hanno fatto capire chi dovevo imparare ad essere. Quello che abbiamo raggiunto insieme. Il tempo lo ha detto non è stato facile da costruire e non lo sarà da ripetere ma il cuore è capace di grande memoria lo sapete bene. Oggi, tifosi, Bianconeri, si chiude il capitolo più grande della mia vita. Sognavo un giusto finale la possibilità di chiuderlo con Voi questo purtroppo non accadrà ma il tempo, ancora una volta ci sara amico, ne sono certo. Nel domani, che adesso è già qui sarò sempre io”.