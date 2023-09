Caso Rubiales: il governo spagnolo chiederà la sospensione

Il governo spagnolo chiederà al Tribunale amministrativo dello Sport di sospendere provvisoriamente Luis Rubiales, presidente della Federcalcio che ha baciato Jenni Hermoso durante la premiazione dei mondiali femminili. Lo ha reso noto Miquel Iceta, ministro della Cultura e dello Sport in conferenza stampa: “Il Consiglio superiore degli Sport chiedera’ al Tribunale che proceda alla sospensione temporanea di Luis Rubiales dalle sue funzioni finche’ il caso in cui e’ coinvolto non si risolva in via definitiva“.