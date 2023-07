Juventus, Kostic: “Siamo la squadra più titolata in Italia, daremo tutto con il Milan”

Kostic ha parlato prima della sfida amichevole contro il Milan: “Siamo qui in California da qualche giorno. Abbiamo viaggiato tanto, ma è bello essere qui. Abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno per prepararci alla prossima stagione, è tutto perfetto. Affrontare il Milan negli Stati Uniti non cambia le cose. Giochiamo in un posto diverso dal solito, ma per noi è uguale. Siamo professionisti e siamo pronti per tutto, anche per il match di domani. È un’amichevole, ma è importante per noi e ovviamente vogliamo vincere. Ora va tutto bene, stiamo lavorando tanto per essere al meglio per il campionato. Domani sarà il primo match e sarà una buona occasione per capire a che punto siamo e in cosa dobbiamo migliorare. Ovviamente conosciamo già il Milan, una squadra forte con buone individualità, ma anche noi abbiamo qualità, siamo molto compatti e siamo pronti- La Juventus è il più grande club in Italia e vogliamo rappresentare l’Italia nel migliore dei modi in ogni partita”-