Calcio femminile, Mondiali 2023: Portogallo ok, Vietnam eliminato

di Mattia Zucchiatti 70

Il Portogallo resta in corsa per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile. La formazione lusitana ha ottenuto il primo successo della propria storia nel torneo iridato, battendo 2-0 il Vietnam ad Hamilton (Nuova Zelanda) nel gruppo E dopo la sconfitta all’esordio contro l’Olanda. L’attaccante Telma Encarnaçao (7′) e la centrocampista Francisca Nazareth (21′) hanno segnato le due reti della partita che ha sancito l’eliminazione della nazionale vietnamita, debuttante nella competizione. Per il Portogallo decisivo sarà il match con gli Stati Uniti, poche ore fa costretti all’1-1 dall’Olanda.