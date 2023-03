Juventus, Kostic lascia il ritiro della Serbia: “Ha un’infiammazione al tendine d’Achille”

Brutte notizie in casa Juventus. Filip Kostic ha lasciato il ritiro della Nazionale per un problema al tendine d’Achille e salterà la sfida tra la sua Serbia e il Montenegro, valida per il secondo turno del girone G delle qualificazioni a Euro 2024. “Kostic ha lasciato il ritiro – ha detto il ct serbo, Dragan Stojkovic -. Ha una infiammazione al tendine d’Achille. Non vogliamo correre rischi e la decisione per lui è stata quella di ritornare al suo club. Non farà parte della partita di domani”. A rischio an che la presenza di Kostic per la sfida contro il Verona.