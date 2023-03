Basket, Serie A1 2022/2023: la Virtus Bologna vince ed è sempre più prima, sorridono Napoli e Venezia

Ennesimo successo della Virtus Bologna in questa regular season di Serie A1 2022/2023, il 19° su 23 giornate di campionato sin qui andate in archivio: il team 16 volte campione d’Italia si impone per 88-76 nel match casalingo contro Pesaro e, dopo aver battuto Milano nello scontro diretto della scorsa settimana, si invola a +4 in classifica sempre più al primo posto, sfruttando anche la caduta odierna dei menghini a Brescia. Prestazioni eccellenti di Weems e di Hackett per gli emiliani (rispettivamente 17 e 13 punti), mentre nella squadra ospite si è distinto Charalampopoulos (14 punti). I marchigiani, che invece perdono per la quarta volta nelle ultime cinque giornate, si trovano ora settimi a quota 24.

Sorride anche Venezia, che reagisce dopo la sconfitta in Eurocup e si sbarazza di Reggio Emilia grazie ad un 78-69 di pure gestione, dopo che il primo tempo si è chiuso 52-29 in favore dei lagunari. Venezia aggancia, all’ultimo posto utile per la zona play-off, Trento, sconfitta in casa da un’ottimo Napoli: il team partenopeo ha colto il successo con il punteggio di 79-87 e si è tirato fuori dalla zona retrocessione, staccando di 2 punti Verona – che, tuttavia, deve ancora terminare il suo incontro – e proprio Reggio Emilia.