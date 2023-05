Juventus, ko a Empoli e -10. Le reazioni dei tifosi nel day after: “Ora esclusi da Uefa per la Superlega”

Una stagione senza trofei, condizionata dal -10 di penalizzazione. La Juventus vive uno dei momenti più difficili della sua storia e la pesante sconfitta di Empoli accentua la delusione e la rabbia dei tifosi sui social. Nessun comunicato dei gruppi ultras, ma sulla pagina facebook ‘Curva Sud Juventus’ che conta oltre 45.000 seguaci arrivano i primi commenti: “La Uefa adesso escluderà a prescindere la Juve da tutte le coppe per un anno almeno”, è la profezia scritta dai gestori della pagina come riporta l’Ansa. Secondo la community “decisiva è stata la superlega, comandano solo loro e vogliono continuare ad assere gli unici”, si legge ancora nel post che ha raccolto oltre 2.000 like. Poi pubblicano la foto del nuovo striscione presente ieri ad Empoli, con la scritta ‘Torino’. Sotto ci sono centinaia di commenti. E c’è chi chiede l’unità dell’ambiente, senza risparmiare una critica alla società: “C’è una sola certezza, la Juventus e la sua gente meriterebbero altro. Meriterebbero una società che li difenda dall’ingiustizia e che dia un senso all’appartenenza e che non si palesi con dei comunicati stampa che sconcertano, meriterebbero una squadra che lotti Fino alla fine. Ecco questo motto che ci rappresenta oggi è solo una scritta. Ormai c’è la fine, ma senza lotta“. Solo foto dell’ultima trasferta invece sui social del gruppo ultrà Viking Juve 1986. C’è chi tra i commenti prova ad offrire un invito a contestare: “Ogni tanto se fate una protesta alla Continassa giusto per fargli capire che siamo la Juve non sarebbe male. Invece il solito mutismo in curva”.