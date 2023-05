Fiorentina-Inter, Gaia canterà l’inno di Mameli all’Olimpico prima della finale di Coppa Italia

Tutto pronto per l’attesissima finale di Coppa Italia 2022/2023 tra Fiorentina ed Inter, che andrà in scena mercoledì 24 maggio alle ore 21:00 nella cornice dello stadio Olimpico. Prima del fischio d’inizio, come annunciato dalla Lega Serie A, Gaia canterà l’inno di Mameli con le due formazioni e gli ufficiali di gara già allineati sul terreno di gioco, accompagnata dalla banda dell`Aeronautica Militare.

Cantautrice italo brasiliana classe 1997, Gaia nel 2016 partecipa a XFactor arrivando in finale, mentre tre anni dopo vince Amici. Alternando brani in portoghese e in italiano attraverso atmosfere dai ritmi latini, lancia il suo album d’esordio “Nuova Genesi” (disco d’Oro) con i singoli “Chega” (doppio platino) e “Coco Chanel” (disco d’oro). Nel 2021 Gaia debutta al Festival di Sanremo con “Cuore Amaro” (disco d’oro), per poi rilasciare “Boca” feat. Sean Paul, primo singolo internazionale dell’artista e certificato disco d’oro.

Durante l’estate 2021 Gaia ha incantato il suo pubblico con “Finalmente in TOUR”, i primi live outdoor della cantautrice in tutta Italia, portando così on stage la sua musica che integra sapientemente italiano e portoghese, sonorità pop, urban e sudamericane. A novembre 2021 Gaia si è esibita per la prima volta su un palco internazionale al “Corona Capital Festival” di Mexico City insieme a Tame Impala, Twenty One Pilots, The Kooks e molti altri artisti che hanno partecipato a quello che viene definito uno dei festival più importanti e all’avanguardia dell’America Latina.