Juventus-Inter, Marotta: “Il risultato conterà tantissimo. Non ci nascondiamo ma niente arroganza”

“Non pesa assolutamente, dobbiamo affrontare qualsiasi tipo di avversario, questo di stasera è di tutto rispetto, è secondo in classifica. Per noi l’importante è dare continuità in termini di prestazioni buone. Credo che sia l’aspetto piu rilevante, anche se il risultato conta tantissimo ma siamo in una fase campionato interlocutoria. E’ importante fare una buona prestazione e magari fare il risultato positivo”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, a Dazn prima del derby d’Italia contro la Juventus: “Un rimbalzino tra noi e loro fa parte della comunicazione: noi scarichiamo il ruolo di protagonisti a loro e loro a noi, intanto siam primi e secondi e non ci vogliamo nascondere. Quest’anno miriamo al risultato prestigioso, è sinonimo di orgoglio e ambizione, ma non di arroganza. C’è la solita griglia, ci sono le solite squadre favorite: il Milan è sempre agguerrito, il Napoli sta risalendo la china, ci sono le solite sei sette sorelle”.

Sul suo rinnovo e su quello di Lautaro: “Orgoglioso di continuare la mia esperienza all’Inter e il mio processo di crescita. La più grande soddisfazione per noi è aver visto un gruppo di domenica in domenica con grande consapevolezza a livello delle migliori squadre di Europa, fatto che premia lavoro svolto da tutti. Rinnovo Lautaro? Il giocatore ha espresso a più riprese di voler continuare. Anche la società condivide e stiamo negoziando con i suoi agenti, non credo ci saranno grandi problemi per il prolungamento del suo contratto”.