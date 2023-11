Juventus-Inter, Giuntoli: “Obiettivo Champions e piedi per terra. Mercato? Ci faremo trovare pronti”

“Abbiamo l’obiettivo di rientrare in Champions, la qualificazione l’avevamo centrata l’anno scorso e per altri motivi non siamo andati. Ma stiamo con i piedi per terra, pensiamo ad arrivare tra le prime quattro cercando di crescere”. Queste le parole del direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, a Sky Sport prima del match contro l’Inter: “Mercato di gennaio? Noi puntiamo sempre al massimo e non è un colpo di mercato ad azzerare il gap. Stiamo facendo delle valutazioni, se ci saranno delle opportunità ci faremo trovare pronti”.