Juventus-Inter, Cuadrado ringrazia Gesù sui social: insulti razzisti nei commenti

“Peccato per il risultato. Ma in ogni momento gloria e onore a te, Signore Gesù”. Lo ha scritto sui suoi profili social Juan Cuadrado, protagonista della rissa post partita con Samir Handanovic nel finale convulso della semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter, terminata in pareggio. L’esterno colombiano – uno dei tre espulsi, insieme al portiere sloveno e a Lukaku – è stato vittima di una valanga di insulti, molti anche di stampo razzista, e di minacce.