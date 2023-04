Calcio femminile, ingresso gratuito per l’amichevole Italia-Colombia

Come comunicato dal sito ufficiale della FIGC, l’Italia femminile prosegue l’avvicinamento ai Mondiali che si disputeranno in Australia e Nuova Zelanda la prossima estate. Martedì 11 aprile, alle ore 16:30, le ragazze guidate dal ct Milena Bertolini affronteranno la Colombia in un match amichevole. La partità andrà in scena presso lo Stadio Tre Fontane di Roma e l’ingresso sarà totalmente gratuito: ogni persona potrà richiedere fino ad un massimo di 4 tagliandi.