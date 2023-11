Juventus-Inter: arbitro Guida gestore, le due squadre lo aiutano

Juventus e Inter non si fanno del male, si rispettano e trovano un pareggio giusto per quanto visto, senza che nessun giocatore emerga particolarmente sugli altri dal punto di vista delle prestazioni. Stesso discorso anche per l‘arbitro Marco Guida, che aveva già diretto il derby d’Italia allo Stadium, il più triste di sempre, quello prima della chiusura dell’Italia per il Covid: il fischietto di Torre Annunziata, tutto sommato, non sfigura, e da gran gestore quale è tiene bene una partita che sarebbe potuta diventare molto scomoda, ma che alla fine, complici anche gli atteggiamenti rispettosi delle due squadre, fila via liscia, con un paio di proteste accese per parte ma senza scorrettezze e quant’altro.

Pochissimi fischi e un metro molto europeo per circa un’ora di gioco, poi nell’ultima mezzora il gioco diventa più spezzettato, ci sono tanti falli e arrivano anche dei gialli. Alla fine sono tre, due per i padroni di casa e una per gli ospiti, tutte corrette. Non c’è alcun bisogno del Var e alla fine risulta uno dei Juventus-Inter più facili, se così si può dire, da dirigere.