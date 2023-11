Ligue 1 2023/2024, il Nizza vince ancora. Bene anche Lille e Brest

La tredicesima giornata della Ligue 1 2023/2024 porta in dote un’altra vittoria di misura per il Nizza, che regola 1-0 il Tolosa e rimane a un punto dal Psg capolista. Gli uomini di Francesco Farioli collezionano un altro clean sheet, confermandosi miglior difesa del campionato in barba alle critiche di chi accusa i nizzardi di essere “noiosi”. Decisiva la rete di Moffi a inizio ripresa, con il Tolosa che invece rimane pericolosamente al quartultimo posto dopo aver raccolto appena due punti nelle ultime cinque partite giocate in campionato.

Ben più rocambolesca la vittoria del Metz, che si è imposto per 3-2 in casa del Lorient al termine di un match dai molteplici cambi di fronte. Gli ospiti passano prima in vantaggio, poi sempre nel primo tempo subiscono la rimonta dei padroni di casa per il 2-1. Nella ripresa però ecco i gol decisivi di Traore e Jallow per i tre punti del Metz che sale al nono posto in classifica lasciando il Lorient in piena zona retrocessione.

Chi invece torna a vincere dopo tre sconfitte consecutive è il Brest, che torna a sognare un posto in Europa grazie al 3-1 in casa del Montpellier. Pereira Lage e Doumbia risultano decisivi nel secondo tempo, ai danni del Montpellier che invece a sua volta è invischiato nella lotta per non retrocedere pur mantenendo un punto di margine sul terzultimo posto. A centro classifica 0-0 tra Nantes e Le Havre, mentre il Rennes si riscatta e apre invece la piccola crisi del Reims battendolo per 3-1. In chiusura di serata arriva la vittoria esterna del Lille, che torna in zona Champions grazie alla vittoria per 2-0 in casa del Lione decisa dai gol di David e Santos nel primo tempo. Lione che rimane così ultimo in classifica e non dà continuità al primo successo del campionato arrivato nell’ultima giornata.