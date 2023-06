Juventus, il ds Manna vicino al rinnovo fino al 2025

Sembra vicino il rinnovo del direttore sportivo della Juventus, Giovanni Manna, fino al 2025, dunque con un anno di prolungamento. Lo riporta l’edizione online della Gazzetta dello Sport, che sottolinea come in attesa di capire cosa accadrà con Cristiano Giuntoli, che proverà a liberarsi dal Napoli per divenire responsabile dell’area tecnica bianconera, nel frattempo dai piani alti della dirigenza del club piemontese c’è un importante segnale di fiducia in vista nei confronti del direttore sportivo recentemente promosso in prima squadra. Sembra pronto, dunque, il rinnovo fino a un anno in più rispetto alla vecchia scadenza, fatto che rafforza la sua posizione nel club e anche agli occhi degli agenti dei calciatori.