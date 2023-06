Indonesia-Argentina, gol pazzesco di Paredes: che bolide dalla distanza (VIDEO)

di Giorgio Billone 17

E’ un gol pazzesco quello di Leandro Paredes in Indonesia-Argentina, amichevole delle nazionali in questa finestra di giugno. L’ormai ex centrocampista della Juventus, che ha giocato questa stagione con poca continuità in prestito ai bianconeri dal Psg, riceve palla sui 33 metri e calcia un bolide imparabile per il portiere asiatico, con una parabola davvero illeggibile che dimostra le sue capacità balistiche. In alto ecco le immagini.