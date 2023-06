Manchester City, Guardiola: “Spero rimanga Gundogan. Mbappé non arriverà”

Dopo la stagione meravigliosa e storica appena conclusa, Pep Guardiola inizia a pensare già alla prossima in cui il Manchester City dovrà confermarsi sicuramente. In mezzo ci sarà il calciomercato estivo che, un anno fa, ha portato a Manchester la classe, i colpi e soprattutto i gol di Erling Haaland, ma che quest’anno non porterà un altro crack del calcio moderno, ossia Kylian Mbappé. A chiudere ogni porta è stato lo stesso Guardiola.

Le parole sul mercato del City di Guardiola: “Mbappé non arriverà al City, sapete già dove vuole andare. Ho sentito che il Barcellona vuole firmare Gundogan, ma siamo anche noi siamo molto interessati a tenerlo. Spero che resterà con noi. Se il Barça riuscirà a ingaggiarlo, avrà un giocatore fantastico”