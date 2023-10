Juventus-Hellas Verona, Kean e il messaggio per Faraoni su Instagram

Moise Kean è stato certamente sfortunato nella sfida tra Juventus e Hellas Verona, con ben due gol annullati nella serata di sabato. Il primo per un fuorigioco di qualche millimetro, il secondo per un fallo ai danni di Faraoni che ha portato a diverse polemiche, dato il comportanto dell’esterno di fascia scaligero, il quale si è rialzato dopo la manata dell’attaccante bianconero, salvo poi ricascare a terra nel momento in cui la palla entrava in rete. Il calciatore della Juventus si sfoga su Instagram citando una strofa della canzone di Young Thug, “Digits”, che recita: “Hustlers don’t stop, they keep goin’”.

@moise_kean