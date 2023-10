Marsiglia-Lione, incidenti avvenuti a più di 500 metri dallo stadio: nessuna sanzione sportiva

Dodici punti di sutura per Fabio Grosso, vittima dell’aggressione di alcuni tifosi del Marsiglia al pullman del Lione. L’allenatore italiano è uscito dalla vettura con il volto insanguinato ed è stato subito medicato all’interno del Velodrome prima della partita prevista in serata e successivamente annullata. Gli aggressori hanno lanciato pietre e bottiglie di vetro, Grosso sedeva nelle prime file ed è stato colpito insieme ad un suo assistente. Un episodio grave che ha spinto le autorità a prendere all’unanimità la decisione di non disputare la partita. Ma cosa rischia il Marsiglia sul piano sportivo? La risposta è semplice: niente. Gli incidenti sono avvenuti a più di 500 metri dallo stadio, dove non vige l’autorità e la responsabilità del club, ma solo quella delle autorità addette all’ordine pubblico. Sarà la ‘commission des compétitions’ ad intervenire sul rinvio della sfida.