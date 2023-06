Nba Finals, Denver ad un passo dal titolo: Miami ko 108-95 in casa in gara-4

di Mattia Zucchiatti 23

I Denver Nuggets sono ad un passo dal titolo. Jokic e compagni vincono ancora e si portano 3-1 nelle finali Nba contro i Miami Heat. In gara-4 giocata in Florida, i Nuggets si sono imposti 108-95 contro gli avversari. Una prestazione totale, che vede come miglior realizzatore Aaron Gordon, autore di 27 punti (oltre a 6 rimbalzi e 6 assist, con un +29 di plus-minus 42 minuti). “Lui ha vinto la partita, è stato il miglior giocatore in campo”, le parole in conferenza stampa di Nikola Jokic per il compagno di squadra. Dopo la prestazione da record in gara-3, il serbo e Jamal Murray non replicano le storiche triple doppie di giovedì scorso, ma entrambi mettono a referto numeri importanti. Jokic chiude con 23 punti e 12 rimbalzi aggiungendo anche 4 assist. Il secondo con 15 punti non è nella sua miglior serata al tiro ma dà il suo contributo con 12 assist, diventando il primo giocatore a far registrare più di 10 passaggi vincenti in tutte le quattro gare giocate da debuttante delle Finals. Bene anche Bruce Brown, con 11 punti (dei 21 totali) nel solo ultimo quarto. In casa Miami Jimmy Butler chiude con 25 punti, 7 rimbalzi e 7 assist, ma non riesce a lasciare veramente il segno. Non basta la doppia doppia di Bam Adebayo (20 punti e 11 rimbalzi), né le doppie cifre di Kyle Lowry (13), Duncan Robinson (12), Kevin Love (12) e Caleb Martin (11), per evitare il secondo ko casalingo che regala ai Nuggets la grande occasione. Gara-5, che potrebbe essere decisiva per l’assegnazione del titolo, è in programma nella notte italiana tra lunedì e martedì a Denver.