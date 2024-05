Juventus, Gazzetta dello Sport: “Chiesa vuole restare, pronto ad accettare anche un rinnovo di un anno”

Federico Chiesa vuole continuare alla Juventus. L’azzurro ha ancora un anno di contratto con i bianconeri a 5 milioni di euro a stagione, ma come fa sapere la Gazzetta dello Sport, la sua volontà sarebbe quella di rinnovare e rimanere a Torino. E sarebbe disposto anche ad accettare un rinnovo di un anno fino al 2026. Nel pre partita del match contro la Roma, il ds Giuntoli ha ribadito che si parlerà dei contratto solo a giugno, quando, con il ritorno in Champions che sembra sempre più probabile, la dirigenza juventina avrà più chiari i numeri del bilancio in chiusura. Rimane però un momento economico delicato per la Vecchia Signora, che ha la necessità di tagliare il monte ingaggi e difficilmente potrà proporre a Chiesa un rinnovo pluriennale a cifre simili o superiori a quelle che percepisce. L’altro lato della medaglia però è il rischio di perdere il suo gioiello a zero nel 2025. Ecco perché potrebbe fare comodo a entrambi la soluzione temporanea del rinnovo ponte di una stagione, con la scadenza che verrebbe posticipata al 2026 e l’ingaggio che rimarrebbe inalterato. Questa opzione viene vista con favore da parte dell’entourage del classe ’97, che avrebbe così l’opportunità di tornare sui livelli del passato e mettersi in mostra in bianconero, mentre la Juve da parte sua eviterebbe il rischio di vederlo partire senza incassare.