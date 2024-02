Juventus-Frosinone 3-2, Allegri: “Il secondo posto sarebbe importante per la nostra crescita”

“Prestazione buona nel secondo tempo, nel primo tempo abbiamo preso quei due gol in quel modo. Nel primo abbiamo sbagliato, potevamo difendere meglio, nel secondo c’era Rabiot fermo per infortunio, dovevamo essere astuti e far farlo. Secondo tempo bene, siamo stati più lucidi rispetto al primo tempo, abbiamo avuto occasioni e potevamo segnare prima del bel gol di Rugani”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, a Sky Sport dopo la vittoria in extremis contro il Frosinone: “Dobbiamo riacquisire solidità, anche oggi abbiamo dato la sensazione che qualcosa ci manca lì. E’ importante tornare a vincere, lo abbiamo fatto all’ultimo minuto, per noi risultato importante. Alla Juve quando mancano i risultati sale la pressione ancor di più di quella che già c’è. Era un test importante oggi, per l’importanza del risultato. Siamo stati bravi, è un altro passettino in avanti”.

Sulla prestazione negativa di Chiesa: “Secondo lui si trova a suo agio sull’esterno, ma rimane un pochino troppo lontano dall’azione. Deve rimanere sereno, sa anche lui che deve ritrovare una condizione buona, sarà importante da qui alla fine”. Su una classifica che non sembra dare troppi stimoli: “Guardiamo assolutamente al presente, con un sguardo però al futuro come ha sempre fatto la Juventus. E’ vero che il Bologna è a meno nove, ma mancano ancora dodici partite e ci sono degli scontri diretti. Non cadremo nel limbo, il secondo posto sarebbe importante, obiettivo tra le prime quattro, ma il secondo posto sarebbe importante per la crescita, e poi bisogna arrivare pronti alla Coppa Italia. Oggi dovevamo vincere per non abituarci a non farlo”. Infine, sugli infortunati McKennie e Rabiot: “McKennie spalla lussata, ogni tanto gli esce, vedremo. Rabiot credo abbia un’infrazione all’alluce”.