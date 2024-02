Slittino, Coppa del Mondo 2024: Vötter / Oberhofer vincono la sprint di Sigulda e ipotecano la generale

Trionfo Italia a Sigulda. Sul budello lettone, Andrea Vötter e Marion Oberhofer vincono la sprint e tornano al comando in solitaria nella classifica generale di Coppa del Mondo, in una gara che ha visto l’errore, con conseguente prova non completata, delle tedesche Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal. Le due altoatesine, campionesse iridate in carica della specialità, hanno concluso la gara in 31″187, precedendo di 0″074 le austriache Selina Egle/Lara Kipp (con quest’ultime che conquistano la coppa di specialità). Terzo gradino del podio per le altre tedesche Dajana Eitberger/Saskia Schirmer (+0.148). Quarto posto per le padrone di casa, le lettoni Upite/Kaluma, seguite da Forgan/Kirkby (Usa), Stetskiv/Mokh (Ukr), Gulijienait/Zhao (Chn), Stramaturaru/Manolescu (Rou), Ziedina/Zvilna (Lat). Un successo fondamentale nel penultimo appuntamento del circuito, che permette alle azzurre di avvicinarsi all’atto finale nello stato mentale ideale, con ben 94 punti di vantaggio su Eitberger/Schirmer in classifica. “Questa vittoria è il modo migliore per prepararci all’ultima gara stagionale – è stato il commento di Vötter dopo la seconda vittoria stagionale – non potevamo chiedere di meglio, ora qualche ora di relax prima di riprendere gli allenamenti”.