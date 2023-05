Juventus, frattura della clavicola per Fagioli: verrà operato domani

Stagione finita per Nicolò Fagioli, uscito ieri in barella durante la sfida di Europa League tra Siviglia e Juventus. Il centrocampista, come riporta il club bianconero in una nota, ha riportato la frattura della clavicola destra. Questo pomeriggio verrà sottoposto ad ulteriori esami strumentali presso il J|Medical e nella giornata di domani verrà sottoposto ad intervento chirurgico per poi iniziare l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività.