Probabili formazioni Sassuolo-Monza: trentaseiesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Sassuolo-Monza, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. La partita è in programma alle 20:45 di venerdì 19 maggio nella cornice del Mapei Stadium. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn e Sky, oltre che in streaming su Sky Go e Now. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Già salve con grande anticipo, le due squadre si preparano a quello che sembra un derby tra outsider europee per il futuro. Dionisi dovrebbe restare alla guida dei neroverdi e anche Palladino sembra destinato ad essere centrale nel progetto di Galliani. Di seguito, ecco le possibili scelte di formazione dei due allenatori.

SASSUOLO – Berardi, Pinamonti e Laurienté nel tridente. Ruan Tressoldi rischia il posto dopo la prova negativa di San Siro, si scalda Ferrari ma al momento il brasiliano resta in vantaggio.

MONZA – Mota e Caprari. Pessina trequartista. Machin (favorito su Colpani e Sensi) e Rovella pronti a centrocampo. Caldirola, Marì e Izzo pronti nel reparto difensivo.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Monza

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan, Erlic, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, M. Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Ballottaggi: Erlic 60% – Ferrari 40%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Machin, Rovella, C. Augusto; Pessina; Mota, Caprari

Ballottaggi: Machin 55% – Colpani 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –