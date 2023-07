Juventus, dalla Francia: il Psg ha un accordo con Vlahovic, 11 milioni a stagione

Il Psg ha deciso di puntare forte su Dusan Vlahovic e può già contare sull’accordo col calciatore. Secondo il portale Footmercato, il serbo è pronto a legarsi per cinque anni al club parigino che gli offrirebbe un contratto da 11 milioni a stagione. Ciò che manca, tuttavia, è l’accordo con la Juventus. Non c’è stata ancora nessuna offerta ufficiale ai bianconeri, che vorrebbero 80 milioni per il cartellino del suo bomber. Il Psg temporeggia, forte della parola del calciatore e degli ultimi rumors che vedono la Vecchia Signora in pole position per Romelu Lukaku. Con il passare delle settimane, infatti, la Juve potrebbe abbassare le sue pretese e aprire all’offerta dei francesi.