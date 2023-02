Juventus-Fiorentina, Bernardeschi: “Vinceranno i bianconeri. Il mio addio? Un giorno dirò cos’è successo”

Juventus-Fiorentina non è una partita qualunque per Federico Bernardeschi, che ha vestito entrambe le maglie e vissuto entrambi gli ambienti. Intervenuto ai microfoni di Diretta.it, il calciatore del Toronto FC ha parlato del match: “Tra le due sono più schierato con la Juventus. Mi aspetto una bella partita, come spesso accade tra queste due squadre. A mio avviso i bianconeri sono favoriti e credo che vinceranno, magari grazie al guizzo di un giocatore“. Sul suo trasferimento da Firenze a Torino, invece, Bernardeschi ha detto: “Sassolini nelle scarpe? Non ne ho, ho vissuto l’addio in maniera serena. Molte persone danno giudizi, ma non conoscono certe dinamiche. Un giorno racconterò come sono andate le cose“.