Sci, Mondiali Courchevel/Méribel 2023: il minuto di silenzio in memoria di Elena Fanchini

Il video del minuto di silenzio in memoria di Elena Fanchini, tenuto a margine della discesa libera femminile dei Mondiali di sci alpino in corso a Courchevel/Méribel. Proprio durante la rassegna iridata è arrivata la tragica notizia della scomparsa dell’ex atleta azzurra, che a 37 anni ha perso la sua battaglia con un tumore. Grandissime emozioni per tutta la squadra italiana e tutto il pubblico presente al parterre, come dimostrano le immagini.

