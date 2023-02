Juventus-Fiorentina, Allegri: “Pogba ai box, non so quando tornerà. Bonucci a disposizione con il Nantes”

“Le ultime due vittorie sono state importanti. Domani però sarà una partita differente, complicata. Ci vorranno pazienza e ordine contro una squadra come la Fiorentina che gioca sempre e pressa“. Ha esordito così Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Fiorentina, sfida del ventiduesimo turno di Serie A 2022/2023. “In questo momento dobbiamo concentrarci sugli obiettivi minimi, ovvero raggiungere le due squadre davanti a noi a 29 punti. Giovedì rientreremo in Europa League, ma facciamo un passettino alla volta. La squadra sta facendo un buon lavoro, tuttavia bisogna migliorare nella partita. Dopo 60 minuti buoni a Salerno, l’ultima mezz’ora non mi è piaciuta. Domani servirà una prestazione migliore” ha aggiunto il tecnico dei bianconeri.

Allegri ha poi parlato delle condizioni di Paul Pogba e, complice il tono con cui ha risposto alla domanda, i tifosi della Juventus hanno poco da sorridere: “Pogba non può essere convocato. In questo momento è ai box, mi dispiace dirlo ma questa è la realtà. Sta lavorando per tornare a disposizione, ma la cosa che mi dispiace di più è che non so dirvi quando tornerà. Tutti lo aspettiamo, ma purtroppo succedono anche queste cose. Lui ci mette tutto l’impegno per tornare il prima possibile e lo stanno seguendo, ma al momento non è a disposizione“.

Sugli altri singoli, invece: “Rabiot? Non è una scommessa vinta, ma un giocatore che ha compiuto 27 anni e ha raggiunto una sua maturità. Domani giocherà. Tridente con Di Maria, Chiesa e Vlahovic? Non so, deciderò domattina chi far giocare. Possono giocare insieme, ma non so se sarà domani la giornata giusta. Danilo? Sta bene, quindi gioca. In quel ruolo riesce a gestirsi bene. Sta diventando sempre più importante. Bonucci sarà a disposizione con il Nantes giovedì, è un recupero importante. Bremer non è stato eccelso a Cremona e non ha fatto una buona prestazione a Napoli. Ultimamente però ha fatto buone partite. Finora quando abbiamo fatto brutte partite hanno fatto male tutti“.

“Cambiare registro? No, secondo me bisogna migliorare le giocate sulle diagonali e le verticali. La squadra sta facendo meglio, ma siamo ancora lontani da quello che possiamo fare. Tutti quelli che sono a disposizione stanno bene, ma soprattutto c’è una buona armonia. Se non rispettiamo l’avversario rischiamo di fare come nel primo tempo contro il Monza o la Salernitana all’andata – ha proseguito Allegri, prima di concludere – I ragazzi sono stati molto bravi. Come in tutto, c’è un momento di adattamento. Dopo la sentenza di Napoli, la squadra ha trovato un equilibrio che va portato avanti. Domani bisogna far bene perché la Fiorentina potrebbe raggiungerci in classifica. Dobbiamo fare un passettino alla volta“.