Qualificazioni Europei basket femminili 2023, Italia in Germania per l’ultimo impegno

Ultima fatica per la Nazionale femminile di basket, che a Friburgo sarà impegnata domani contro la Germania nel match finale delle qualificazioni ad EuroBasket 2023. Le azzurre, già qualificate per la rassegna continentale in programma in Slovenia e Israele dal 15 al 25 giugno, scenderanno in campo alle ore 17:00, prima di far ritorno in Italia. La data da segnare è quella dell’8 marzo, quando a Ljubiana ci sarà il sorteggio della fase finale. Le prime sei squadre classificate all’Europeo accederanno poi al torneo preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi Olimpici di Parigi.

“Vogliamo concludere il girone con un’altra vittoria – sottolinea coach Lino Lardo – Come in Lussemburgo è una partita da affrontare con molta serietà e con la massima concentrazione, anche per lasciare una buona impressione a chi ci guarderà. I nostri valori, in campo e fuori, non dipendono dalla qualità dell’avversario. Sarà l’ultimo impegno ufficiale prima del raduno che ci porterà all’Europeo, un’altra occasione per giocare una buona pallacanestro senza cali di tensione”.