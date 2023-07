Juventus, Fagioli: “Il mister mi ha aiutato a migliorare nell’attenzione a livello difensivo”

Nicolò Fagioli ha rilasciato un’intervista a Dazn in vista dell’amichevole tra Juventus e Milan in programma nella notte in California: “Indossare questa maglia è un onore e motivo d’orgoglio: sei odiato anche quando vai fuori. Da piccolo il mio modello era Pirlo, mentre ora guardo Modric. Lo scorso anno giocammo contro il Real in amichevole e fu incredibile. Prima che tu possa aggredirlo ti ha già tolto la palla dagli occhi“. Fagioli ha poi aggiunto: “Il ritiro è la parte peggiore della stagione perché bisogna ricominciare. Personalmente credo di essere migliorato in termini di attenzione a livello difensivo e il mister ha giocato un ruolo importante“.

Sempre ai microfoni di Dazn ha parlato anche Timothy Weah: “Vestire la maglia della Juventus è un sogno che si avvera. Dovrò metterci passione e sacrificio. Sfida contro il Milan di papà George? A casa ho incorniciata una foto di quando vinse il Pallone d’Oro e la vedo tutti i giorni quando mi sveglio. Sicuramente è una delle cose che mi spinge al limite, mi fa desiderare di essere il migliore possibile“.