Jordan Henderson in Arabia Saudita, Hitzlsperger contesta: “Credevo genuino suo sostegno a Lgbtq+”

“Quindi Jordan Henderson finalmente si trasferisce in Arabia Saudita. Mossa giusta per lui, può giocare dove vuole giocare. Ma sono curioso di sapere però come sarà il nuovo brand JH. Il vecchio è morto!”. Lo ha scritto in un tweet Thomas Hitzlsperger, ex giocatore della Germania, che ha anche giocato nel 2010 con la Lazio e che nel 2013 rese pubblica la propria omosessualità, commentando il trasferimento in Arabia Saudita di Jordan Henderson, centrocampista inglese che si è sempre schierato a fianco della comunità Lgbtq+: “Per un po’ ho creduto che il suo sostegno alla comunità arcobaleno sarebbe stato genuino. Sciocco io…”.