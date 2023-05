Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Lecce: “Devo migliorare in quello che ha detto Allegri, ha ragione. Ciò che sto facendo in campo è merito sia della squadra che mio, ma non basta perché ho fatto un errore a Sassuolo e uno a Napoli e sono errori che non devo commettere”.