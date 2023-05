L’Al-Hilal offre un contratto faraonico a Messi: 500 euro al minuto per l’argentino

Il prossimo tormentone di mercato sarà il futuro di Lionel Messi. L’argentino, dopo il viaggio in Arabia, è stato sospeso dal PSG, firmando probabilmente la parola fine alla storia con il club francese. L’avvenire del giocatore argentino è tutto un’enigma da svelare: il Barcellona spera nel grande ritorno, ma in Arabia farebbero sul serio per portare Messi all’Al-Hilal.

Secondo la stampa araba, infatti, a Messi sarebbe stato proposto un contratto faraonico dall’Al-Hilal che farebbe superare nelle cifre offerte il giocatore argentino rispetto al contratto di Cristiano Ronaldo. A Messi sarebbe statp proposto un contratto da 200 milioni all’anno che divisi vorrebbero dire ben 500 euro al minuto. Molto di più rispetto a quelli percepiti da CR7 che percepisce 386 euro al minuto. Inoltre, l’Al-Hilal offrirebbe un ruolo di ambasciatore del calcio saudita alla Pulce in vista dell’assegnazione dei Mondiali 2030.