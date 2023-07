Juventus, Fabio Capello: “Per me gli Scudetti sono 38, tutti dominati”

Nel giorno dei 100 anni della famiglia Agnelli alla guida della Juventus, la società bianconera ha predisposto un vero e proprio album con i ricordi e i sentimenti di ex giocatori, allenatori e semplici tifosi. Nell’elenco – che include anche Antonio Conte e Zinedine Zidane – c’è Fabio Capello. L’ex giocatore e poi allenatore bianconero ne approfitta anche per mandare una frecciata in merito ai due titoli revocati: “Che emozione la prima maglia juventina! Giocare davanti all’Avvocato, che aveva un fascino pazzesco, e poi l’emozione del primo Scudetto… A proposito: per me gli Scudetti sono 38, li abbiamo vinti, dominando, tutti insieme. Forza Juve!”.

Per Antonio Conte la Famiglia Agnelli-Juve è “un legame indissolubile, una storia epica. Un lungo, affascinante, e vincente romanzo di vita e di sport, che non smette mai di emozionare e stupire. E’ un grande orgoglio fare parte di questa storia”. Zinedine Zidane riapre l’album dei ricordi: “Tante emozioni: come non pensare all’Avvocato, sempre attento a me, alle sue telefonate all’alba dopo una partita vinta, alle sue apparizioni agli allenamenti… il mondo si fermava! La Juve è stata più di una famiglia, è stata un luogo in cui ho imparato davvero cosa significava “competitività” come giocatore, e che mi ha spinto anche nella mia vita di uomo e in famiglia“.