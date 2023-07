Champions League 2023/2024, terzo turno: calendario e orari e tv

di Mattia Zucchiatti 13

Si avvicina il momento del terzo turno preliminare di Champions League 2023/2024. Le partite sono in programma l’8 e il 9 agosto per quel che riguarda l’andata e il 15 agosto 2023 per quel che riguarda i match di ritorno. Nel sorteggio del 24 luglio, il Braga ha pescato il Backa Topola, mentre il Rangers attende la vincente di Servette/Genk. Una tra Dnipro e Panathinaikos invece per il Marsiglia. Attesa poi la sfida tra Psv e Sturm Graz. Nel percorso campioni, il Galatasaray (che deve prima superare il turno precedente contro lo Zalgiris Vilnius) troverebbe, in caso di qualificazione, una tra Ludoogorets e Olimpija Ljubljana. Non prevista al momento la copertura televisiva dei preliminari.

Le date

Secondo turno di qualificazione: 25/26 luglio e 1/2 agosto 2023

Terzo turno di qualificazione: 8/9 e 15 agosto 2023

Spareggi: 22/23 e 29/30 agosto 2023

Percorso campioni

Rakow Czestochova/Qarabag – Aris Limassol/Bate Borisov

Zrinjski/Slovan Bratislava – Sheriff Tiraspol/Maccabi Haifa

Aek Atene – Dinamo Zagabria/Astana

Ludogorets/Olimpija Ljubljana – Zalgiris Vilnius/Galatasaray

Breidablik/Copenaghen – Sparta Praga

Klaksvik/Hacken – Helsinki/Molde

Percorso piazzate

Braga-Backa Topola

Rangers-Servette/Genk

Dnipro/Panathinaikos – Marsiglia

Psv-Sturm Graz