Juventus-Empoli, rivedi la conferenza stampa di Allegri (VIDEO)

Alla vigilia di Juventus-Empoli ha parlato Massimiliano Allegri in conferenza stampa: rivedi di seguito tutte le sue parole nel video. Il tecnico bianconero ha presentato i temi della vigilia, rispondendo alle domande dei cronisti riuniti per chiedergli della sfida contro i toscani, reduci dal successo 3-0 contro il Monza dopo il cambio allenatore. L’allenatore livornese ha anche risposto al paragone tennistico per la lotta scudetto, con Juventus e Inter nei panni di Sinner e Djokovic. Di seguito il video della conferenza.