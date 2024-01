Juventus-Empoli: oltre a Rabiot, anche Chiesa vicino al forfait

Ancora allenamento personalizzato per Federico Chiesa, si fanno pertanto sempre di meno le possibilità di vederlo a disposizione di Massimiliano Allegri per il prossimo impegno della Juventus contro l’Empoli, in programma sabato pomeriggio all’Allianz Stadium. Le ultime novità dalla Continassa raccontano dunque di un probabile forfait del numero 7, che si unisce così a Rabiot e De Sciglio nella lista degli indisponibili per infortunio. Durante i prossimi allenamenti, riporta l’Ansa, verranno valutate anche le condizioni del nuovo acquisto Djalò, a lungo fermo per infortunio negli ultimi mesi.