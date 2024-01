Juventus-Empoli, Milik chiede scusa ai compagni: “Non volevo mettervi in difficoltà. Mi dispiace”

“Mi dispiace, non volevo mettere in difficoltà i miei compagni, non era mia intenzione…chiedo scusa. Forza Juve”. E’ il messaggio pubblicato sui propri social da Arkadiusz Milik, oggi titolare ma non in grado di sfruttare questa chance, protagonista in negativo del pareggio della Juventus in casa contro l’Empoli in seguito all’espulsione al 18′ col Var per un brutto fallo dopo un controllo sbagliato. Di seguito il post.