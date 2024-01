Juventus-Empoli 1-1, Nicola: “L’espulsione ha cambiato la partita, Baldanzi sta rientrando in condizione”

“Abbiamo avuto due occasioni anche in undici contro undici. Chiaramente dopo l’espulsione la partita cambia e va letta in corso d’opera. Per noi era importante non concedere troppe ripartenze e non lasciare spazi tra le linee. Abbiamo un sacco di lavoro da fare e siamo consapevoli, ma stiamo già raccogliendo qualcosa”. Così Davide Nicola ha commentato il buon punto conquistato in casa della Juventus. “Baldanzi ha delle qualità – continua il tecnico dell’Empoli – lui deve recuperare la miglior condizione fisica. Se ha questa testa dimostrerà le sue qualità. A me interessa la prestazione della squadra che può esaltare il singolo. Mi tengo stretto ogni giocatore di questa rosa perché mi stanno dimostrando senso di appartenenza e voglia di allenarsi. Siamo solo all’inizio e c’è da lavorare molto“.