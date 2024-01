Juventus-Empoli, Allegri: “Domani gara complicata. Se noi siamo più giovani come età saremo Sinner”

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista della gara interna contro l’Empoli: “Abbiamo lavorato molto sui nostri limiti e ora stiamo bene sia fisicamente che mentalmente. Domani c’è una partita da vincere, ma sappiamo che sarà una gara complicata perché l’Empoli ha cambiato allenatore e Nicola si è presentato con una vittoria netta contro il Monza“. Alla domanda su un paragone tennistico con Sinner e Djokovic, l’allenatore livornese ha risposto: “Difficile dirlo. Per vincere il campionato devi fare punti, è indifferente chi gioca prima o dopo. Dobbiamo pensare solo a noi stessi e cercare di dare continuità, perché nella seconda parte della stagione è molto più difficile. Poi voglio fare i complimenti a Sinner perché stamattina l’ho visto giocare e ha fatto una partita straordinaria. Se noi siamo più giovani come età saremo Sinner e gli altri saranno Djokovic“.

Sulla settimana appena trascorsa da primi in classifica: “Abbiamo passato una settimana serena, secondo me non ce ne siamo neanche accorti di essere primi. Io dico sempre che bisogna mantenere l’equilibrio e pensare una partita alla volta facendo le cose ordinarie. Questa squadra ha margini di miglioramento e avrà un buon futuro“. Poi Allegri ha risposto alle domande sui singoli: “Djalò è reduce da un crociato e lo inseriremo piano piano. Chiesa è out per domani, cerchiamo di averlo a disposizione per l’Inter. Yildiz va lasciato sereno di giocare e di sbagliare. Kean sta riprendendo il lavoro ma vedremo se a fine mercato sarà con noi“. Infine sui dubbi di formazione: “A centrocampo credo che giocherà Miretti. Ho qualche dubbio sugli esterni perché Weah sta molto bene, mentre Danilo è diffidato quindi valuterò“.