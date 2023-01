Juventus, e adesso? Ricorso al Collegio di Garanzia: ecco cosa può succedere

E’ pesantissima la sanzione nei confronti della Juventus da parte della Corte Federale d’Appello, il secondo grado di giustizia a livello calcistico, che ha comminato qualcosa come 15 punti di penalizzazione al club bianconero, da scontare subito nella classifica del campionato in corso, spingendosi persino oltre rispetto alle richieste della Procura Figc, che per bocca del suo procuratore Giuseppe Chiné aveva chiesto nove punti.

La situazione, dunque, non è per nulla rosea per la Vecchia Signora, che scivola al dodicesimo posto in classifica a quota 22 punti. A questo punto, c’è l’ultima strada per la Juventus, quella del ricorso da presentare al Collegio di Garanzia dello Sport, che per semplificare è una sorta di Cassazione applicata allo sport. Proprio come la Cassazione, anche il Collegio di Garanzia dello Sport non entrerà nel merito nel suo giudizio. Dunque, non si assisterà a una possibile decurtazione di punti rispetto ai 15 comminati, che resteranno tali qualora il Collegio non andrà ad accogliere il ricorso della Juventus. In caso contrario, se il ricorso sarà accolto, la sentenza odierna sarà invalidata e la Juve, almeno per il momento, andrebbe a recuperare i 15 punti di penalizzazione. In sostanza, o i 15 punti di penalità rimarranno tali o verranno tolti tutti.