Hajduk Spalato-Milan in tv: canale, orario e diretta streaming semifinale Youth League 2022/2023

Hajduk Spalato-Milan sarà visibile in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della semifinale della Youth League 2022/2023. Al Colovray Stadium di Nyon i rossoneri di Ignazio Abate sfidano i croati di Marijan Budimir. In palio c’è la finale della competizione dedicata alle U19 europee. Appuntamento a venerdì 21 aprile, diretta tv su Sky Sport Uno, diretta streaming su Sky Go e anche su Now.