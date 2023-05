Juventus-Cremonese, rivedi la conferenza stampa di Allegri (VIDEO)

di Redazione 34

“Gioca Perin. Bremer è a posto. Rabiot come gli altri che han giocato ha fatto differenziato e domani sicuramente sarà a disposizione. Dobbiamo pensare alla partita più vicina, la Cremonese è difficile da battere ma dobbiamo batterla. Pogba? Ha fatto bene, ha bisogno di giocare per ritrovare la forma, ora è importante che sia a disposizione per un tempo o mezz’ora”. Tra indicazioni di formazione, commenti sul futuro e sul campionato, Massimiliano Allegri ha presentato la partita Juventus-Cremonese. Di seguito la conferenza integrale.