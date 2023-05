Moto2, griglia di partenza GP Francia 2023: risultati e classifica qualifiche, Lowes in pole

I risultati delle qualifiche di Moto2 con la griglia di partenza completa del Gran Premio di Francia sul circuito di Le Mans. La pole position se la prende come in Spagna Sam Lowes, dopo un lungo digiuno ora sono due di fila. In prima fila con lui Alfonso Lopez e Tony Arbolino, che è dunque il migliore degli italiani e vuole ancora giocarsi le sue carte per la leadership del Mondiale. Di seguito la griglia di partenza completa delle prime sei file.

MOTO2 – GP FRANCIA 2023 – GRIGLIA DI PARTENZA

PRIMA FILA

1. Sam Lowes

2. Alfonso Lopez

3. Tony Arbolino

SECONDA FILA

4. Filip Salac

5. Pedro Acosta

6. Celestino Vietti

TERZA FILA

7. Somkiat Chantra

8. Jake Dixon

9. Manuel Gonzalez

QUARTA FILA

10. Barry Baltus

11. Fermin Aldeguer

12. Albert Arenas

QUINTA FILA

13. Aron Canet

14. Bo Bendsneyder

15. Lukas Tulovic

SESTA FILA

16. Ai Ogura

17. Joe Roberts

18. Sergio Garcia