Juventus-Cremonese, Pogba esce dopo 21 minuti per infortunio: le reazioni social

Il ritorno da titolare di Paul Pogba dura venti minuti: infortunio al ginocchio al 21′ in Juventus-Pogba e il centrocampista dopo essersi accorto di aver sentito un fastidio al già più volte dolorante e colpito nel corso di un anno da dimenticare chiede il cambio – al suo posto dentro Milik – ed esce addirittura in lacrime per il disappunto di dover affrontare l’ennesimo problema fisico. Di certo non ci sarà al ritorno a Siviglia in Europa League. Di seguito le reazioni social.

Applauso fortissimo per #Pogba uscito in lacrime. Quanta sfiga per questo ragazzo!! #JuveCremonese — Mirko Di Natale (@_Morik92_) May 14, 2023

Paul #Pogba costretto ad uscire per infortunio al 23'. Speriamo non sia nulla di grave. Un autentico calvario questa stagione per Paul.#JuveCremonese pic.twitter.com/6QeKT0r2VB — Piero Ladisa (@PieroLadisa) May 14, 2023