Calcio Primavera Donne: la Roma è ancora Campione d’Italia. Battuta la Juventus in finale

La Roma si conferma Campione d’Italia nella categoria Primavera del calcio femminile di Serie A. La squadra giallorossa ha battuto in finale la Juventus al termine di una partita ben giocata da entrambe le squadre. Il match si è concluso con la vittoria della Roma per 2-0 con i gol realizzati da Cimò e Kjzba che hanno permesso alle giovani capitoline di confermarsi, per la quarta volta consecutiva, Campionesse in carica.

Il presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani, dopo la gara, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni facendo i complimenti ad entrambe le squadre: “È stata una partita molto combattuta, che dimostra come livello tecnico del campionato stia crescendo sempre di più anno dopo anno. Complimenti alla Roma per la vittoria del quarto titolo consecutivo e complimenti anche alla Juventus per il gioco espresso e per le tante ragazze di talento che fanno parte di questo gruppo”