Juventus: contro la Salernitana tornano titolari Szczesny, Bremer e Vlahovic

Archiviata la partita di Coppa Italia contro la Salernitana vinta per 6-1, la Juventus è tornata subito a pensare ad un’altra sfida contro i campani allenati da Pippo Inzaghi, visto che domenica alle 18 i bianconeri saranno impegnati allo Stadio Arechi di Salerno nella 19esima giornata di Serie A. La squadra oggi è tornata immediatamente a lavorare al Training Center della Continassa dividendosi in gruppi: chi ha giocato in coppa ha seguito un programma di scarico, mentre gli altri si sono dedicati a possesso palla e costruzione della manovra su pressing prima di concludere con una partitella. Domani sarà già vigilia e la squadra svolgerà una rifinitura pomeridiana preceduta alle 11.30 dalla conferenza stampa del tecnico nel vicino Allianz Stadium.

Per quanto riguarda la formazione, la Juventus opererà sicuramente alcuni cambi rispetto all’undici iniziale della gara di coppa: in porta rientrerà Szczesny, mentre in difesa ci sarà il ritorno di Bremer. Da capire se a centrocampo Allegri deciderà di sostituire lo squalificato Locatelli con l’innesto di Nicolussi Caviglia, come già fatto quando il nazionale azzurro non era disponibile per infortunio, o se apporterà nuove soluzioni. In attacco, infine, potrebbe essere ballottaggio Chiesa-Yildiz al fianco di Vlahovic.