Juventus: contro il Lecce diversi cambi, ma Allegri conferma Szczesny

Massimiliano Allegri non ha voluto svelare anticipazioni sulla formazione titolare che domani sera, alle 20.45, scenderà in campo contro il Lecce nell’anticipo della sesta giornata di Serie A in programma all’Allianz Stadium. Dopo il disastro di Reggio Emilia con il Sassuolo, il tecnico livornese della Juventus ha confermato solamente il portiere Szczesny dopo gli errori nell’ultima sfida, e ha annunciato una possibile defezione di Kean a causa di un problema ad una tibia.

Il resto della formazione della Juventus rimane un rebus. In attacco potrebbe esserci spazio per Milik al fianco di uno tra Vlahovic e Chiesa, mentre in difesa è viva l’ipotesi Rugani in mezzo con Gatti a destra e Danilo a sinistra. Possibili cambi anche sulle corsie laterali con Weah a destra al posto di McKennie e uno tra Cambiaso e Iling-Junior a sinistra in sostituzione di Kostic. In mezzo le certezze sembrano essere quelle di Locatelli e Rabiot mentre l’altra maglia da titolare se la giocheranno Fagioli e Miretti con il primo favorito.